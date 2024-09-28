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В Щербиновском районе беспилотник ВСУ взорвался возле жилого дома

В Щербиновском районе беспилотник ВСУ взорвался возле жилого дома

Пострадавших в результате террористической атаки, предпринятой киевским режимом, нет.Сбитый силами РЭБ беспилотник ВСУ врезался в дерево и сдетонировал в селе Шабельском Щербиновского района.

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