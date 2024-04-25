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Игнашевич о 2:3: «Заслуженная победа «Краснодара», но и «Балтика» могла увезти очки»  

«Поблагодарил ребят за игру, мы начинаем готовиться к матчу через три дня. Сегодня я не стал бы делить матч на отдельные отрезки, в целом заслуженная победа «Краснодара», но и мы могли увезти отсюда очки.

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