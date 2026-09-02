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Россия отмечает День российской гвардии

Россия отмечает День российской гвардии

2 сентября в России отмечается День российской гвардии — праздник, установленный указом Президента Владимира Путина 22 декабря 2000 года в связи с 300-летием создания первых гвардейских полков.

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