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Западные компании изучают возможности возвращения в Россию после переговоров

После завершения переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, российский чиновник связался с одной из крупнейших американских корпораций и предложил рассмотреть возможность возвращения на российский рынок, сообщает Financial Times.

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