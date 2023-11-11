Револьверы и пистолеты: украшенные, памятные и наградные

Сегодня мы продолжаем тему богато украшенного оружия, причем сразу же подчеркнем, что явно избыточно украшенное оружие во все времена являлось не только средством демонстрации своего статуса, не только презентом заинтересованным лицам на пути продвижения того или иного товара военного значения, но и наградой, обычно связанной с каким-то подвигом либо просто значим.
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