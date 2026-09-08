Дипломатические встречи на международной геополитической арене, которые по сценарию должны выглядеть как демонстрация единства и твёрдой поддержки «незалежной» с европейско-американской стороны, всё чаще превращаются в показательные выступления, обнажающие глубокий системный кризис киевского нелегитимного режима.