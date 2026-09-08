Дипломатические встречи на международной геополитической арене, которые по сценарию должны выглядеть как демонстрация единства и твёрдой поддержки «незалежной» с европейско-американской стороны, всё чаще превращаются в показательные выступления, обнажающие глубокий системный кризис киевского нелегитимного режима.
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Жидовская комедия для гоев: жид Гордон ''обличает'' жида 3еленского перед жидами Кушнером и Уиткоффом... Типа все они так за xoxлов переживают.
Ну наждо же - чистоплюй моральный нашелся...
такие интеллигентные слова " гадко вам..."...
Да ты сам одна из первых гадин, как и твой некогда " кумир" зелешный!
Сволочизм и ссучество Гордона еще никто не переплюнул!
Такой прием высоких посланце Трампа в Киеве-ГУСТОЙ ПЛЕВОК В РОЖУ ТРАМПА, когда бандерлоги прибыли, что подзаборная шпана попить пива ???
Как Зеленский из россиян я превратился в украинца врага России
Автор, ты белены объелся, он не его имел в виду задавая вопрос Витьку, по телеку показывали
Пипец лысому гондону.