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Аргументы недели

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«Не гадко вам?» — как Гордон* прилюдно назвал Зеленского палачом собственного народа

«Не гадко вам?» — как Гордон* прилюдно назвал Зеленского палачом собственного народа

Дипломатические встречи на международной геополитической арене, которые по сценарию должны выглядеть как демонстрация единства и твёрдой поддержки «незалежной» с европейско-американской стороны, всё чаще превращаются в показательные выступления, обнажающие глубокий системный кризис киевского нелегитимного режима.

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Анфиса Иванова

Ну наждо же - чистоплюй моральный нашелся...
 такие  интеллигентные слова " гадко вам..."...
 Да ты сам одна из первых гадин, как и твой некогда " кумир" зелешный!
 Сволочизм и ссучество Гордона еще никто не переплюнул!