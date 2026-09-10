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Следующая цель уже обозначена: эксперт раскрыл планы ВС РФ после Донбасса
Российские военнослужащие на приграничном направлении на фоне обсуждения создания зоны безопасности после завершения задач в Донбассе
После Донбасса может начаться новый этап. Военный эксперт Василий Дандыкин назвал регион, который способен сыграть ключевую роль в защите российской границы.
После выполнения основных задач в Донбассе российские военные могут сосредоточиться на другом направлении. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, Черниговская область способна войти в будущую зону безопасности. Такая мера поможет усилить защиту приграничных российских территорий.
При этом вопрос укрепления безопасности вдоль российско-украинской границы остаётся актуальным. Более того, украинские формирования продолжают использовать приграничные районы для атак и запуска беспилотников. Именно поэтому эксперты всё чаще обсуждают дополнительные меры защиты.
Дандыкин назвал возможную следующую задачу
Василий Дандыкин считает, что Черниговская область может стать частью зоны безопасности. По его словам, такой шаг позволит снизить угрозы для жителей приграничных российских регионов. Кроме того, он поможет укрепить защиту важных объектов.
Эксперт напомнил, что с территории Черниговщины неоднократно запускали беспилотники в сторону Брянской области. Также оттуда предпринимали попытки атак на приграничные районы. Поэтому вопрос дополнительной защиты границы остаётся важным.
По оценке Дандыкина, после освобождения Донбасса российские силы могут вернуться к обсуждению ситуации на этом направлении. При этом аналитик связывает такой сценарий с необходимостью предотвратить новые угрозы. Таким образом, речь идёт прежде всего о безопасности приграничных регионов.
Почему речь идёт именно о Черниговской области
Черниговская область занимает важное стратегическое положение. Кроме того, она граничит сразу с несколькими российскими регионами. Именно поэтому эксперты регулярно упоминают её в контексте безопасности границы.
По мнению Дандыкина, зона безопасности поможет сократить число провокаций и атак на российские населённые пункты. В первую очередь это касается Брянской и Белгородской областей. Именно эти регионы чаще других сталкиваются с угрозами со стороны украинских формирований.
Также эксперт обратил внимание на беспилотники. В последние годы они стали одним из основных инструментов для атак на приграничные территории. Поэтому вопрос противодействия таким угрозам остаётся особенно важным.
Зона безопасности вдоль всей границы
По мнению аналитика, в перспективе зона безопасности может протянуться вдоль значительной части российско-украинской границы. В результате власти смогут повысить уровень защиты мирных жителей и важных объектов инфраструктуры.
Эксперт считает, что подобные меры прежде всего направлены на безопасность граждан России. При этом он не исключил, что для достижения этой цели потребуется расширить глубину защитных рубежей на отдельных участках.
Окончательные решения будут принимать с учётом обстановки на линии соприкосновения. Однако уже сейчас специалисты активно обсуждают различные варианты долгосрочной защиты приграничных российских регионов. Кроме того, внимание экспертов всё чаще привлекают территории, которые напрямую влияют на безопасность границы.
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