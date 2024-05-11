В Печоре до обрушения дома было возбуждено дело из-за аварийности

В Печоре (Республика Коми) ранее было возбуждено два уголовных дела после проверки общежитий. Об этом сообщило агентство «БНК» после того, как в городе произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу Печорский проспект, д.
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