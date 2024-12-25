Советский интернационализм помогал нашим солдатам в Афганистане — ветеран

Опыт настоящей интернациональной дружбы в СССР помогал советским военнослужащим во время выполнения воинского долга в Афганистане, заявил член ветеранского союза офицеров-афганцев Николай Голубятников в ходе встречи со студентами Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) 25 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.