Советский интернационализм помогал нашим солдатам в Афганистане — ветеран

Опыт настоящей интернациональной дружбы в СССР помогал советским военнослужащим во время выполнения воинского долга в Афганистане, заявил член ветеранского союза офицеров-афганцев Николай Голубятников в ходе встречи со студентами Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) 25 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
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