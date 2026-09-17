В России матери-героини будут получать по 1 млн рублей с 2027 года

Деньги будут перечислять через Социальный фонд России после присвоения почетного звания.Деньги будут перечислять через Социальный фонд России после присвоения почетного звания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым