Дмитрий Рябыкин: «Сибирь» ждет тяжелый сезон, много возрастных ребят. На Востоке очень жесткая конкуренция, практически все серьезно укрепились» 

– При всей симпатии к Новосибирску и болельщикам, «Сибирь», подозреваю, ждет тяжелый сезон. На Востоке очень жесткая конкуренция, практически все команды конференции, кроме, может быть, «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика», летом серьезно укрепились.