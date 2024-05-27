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Горожанам рассказали, как работает библиотека этнографии

Горожанам рассказали, как работает библиотека этнографии

В декабре 2022 года в Измайлове на базе библиотеки №86 появилась уникальная библиотека этнографии. В России живут представители более 190 народов, каждый из которых обладает своим уникальным опытом, языком и традициями.

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