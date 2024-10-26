💡 Пять населённых пунктов вблизи Алушты остались без света Электричества нет в сёлах Запрудное, Лавровое, Нижнее Запрудное, Кипарисное и посёлке Партенит.
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💡 Пять населённых пунктов вблизи Алушты остались без света Электричества нет в сёлах Запрудное, Лавровое, Нижнее Запрудное, Кипарисное и посёлке Партенит.