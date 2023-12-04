Альтернатива Оливье: как повторить дома Вальдорфский салат из «Отчаянных домохозяек» Алёна ЮрьеваВ мире кулинарии есть рецепты, которые становятся легендарными благодаря своей простоте, изысканному вкусу и быстроте приготовления.