Альтернатива Оливье: как повторить дома Вальдорфский салат из «Отчаянных домохозяек» Алёна ЮрьеваВ мире кулинарии есть рецепты, которые становятся легендарными благодаря своей простоте, изысканному вкусу и быстроте приготовления.
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