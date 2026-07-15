Meta Used AI To Lay Off Workers With Medical Conditions: Lawsuit Twenty-six Meta employees have sued the company, alleging that AI-assisted systems used in its layoff process unfairly disadvantaged workers with disabilities, medical conditions, pregnancies, or family-care responsibilities.
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