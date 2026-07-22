iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

ИИ научился объяснять открытия, но не предсказывать их: тест CUSP выявил пределы научного прогнозирования моделей

ИИ научился объяснять открытия, но не предсказывать их: тест CUSP выявил пределы научного прогнозирования моделей

Проверка 6 передовых ИИ-систем на 4 760 научных событиях показала: модели хорошо распознают возможные механизмы будущих достижений, но почти не умеют оценивать сроки и вероятность реальных прорывовСовременные системы искусственного интеллекта хорошо справляются с объяснением уже известных научных идей, но пока не могут надёжно прогнозировать будущие открытия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии