ИИ научился объяснять открытия, но не предсказывать их: тест CUSP выявил пределы научного прогнозирования моделей

Проверка 6 передовых ИИ-систем на 4 760 научных событиях показала: модели хорошо распознают возможные механизмы будущих достижений, но почти не умеют оценивать сроки и вероятность реальных прорывовСовременные системы искусственного интеллекта хорошо справляются с объяснением уже известных научных идей, но пока не могут надёжно прогнозировать будущие открытия.