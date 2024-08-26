Общественница о нововведениях в школе: «Появятся «Труд» и «Семьеведение»

Первого сентября дети в очередной раз отправятся за знаниями в школы. Какие нововведения в этом году ждут учеников и как будет организован учебный процесс в 2024–2025 учебном году, рассказала председатель комиссии Общественной палаты России по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко:«С 1 сентября в расписании школьников появится несколько значимых предметов.