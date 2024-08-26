ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

18 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • rutraveller
    На границе никто не будет штрафовать за отсутствие страховки, просто не пустят, я так понял https://vandrovnik.ru/ge/...В Грузии изменятс...
  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Общественница о нововведениях в школе: «Появятся «Труд» и «Семьеведение»

Общественница о нововведениях в школе: «Появятся «Труд» и «Семьеведение»

Первого сентября дети в очередной раз отправятся за знаниями в школы. Какие нововведения в этом году ждут учеников и как будет организован учебный процесс в 2024–2025 учебном году, рассказала председатель комиссии Общественной палаты России по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко:«С 1 сентября в расписании школьников появится несколько значимых предметов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх