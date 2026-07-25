Политика как он...
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Политика как она есть

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Мошенники начали запугивать пенсионеров снижением пенсии

Мошенники начали запугивать пенсионеров снижением пенсии

Кибермошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. От имени сотрудников Пенсионного фонда они угрожают снижением размера пенсии будто бы из-за допущенной ошибки в документах, выманивают код банковской карты под предлогом записи на прием.

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