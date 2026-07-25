Мошенники начали запугивать пенсионеров снижением пенсии

Политика как она есть

Кибермошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. От имени сотрудников Пенсионного фонда они угрожают снижением размера пенсии будто бы из-за допущенной ошибки в документах, выманивают код банковской карты под предлогом записи на прием.