Мошенники начали запугивать пенсионеров снижением пенсии

Кибермошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. От имени сотрудников Пенсионного фонда они угрожают снижением размера пенсии будто бы из-за допущенной ошибки в документах, выманивают код банковской карты под предлогом записи на прием.
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