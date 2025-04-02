Испанский наемник пожаловался на тиранию и коррупцию в рядах ВСУ

МОСКВА, 2 апреля, ФедералПресс. Наемник из Испании Жоан Эстевез, который провел шесть месяцев на Украине в составе «украинского интернационального легиона», рассказал о масштабной коррупции и плохих условиях службы в ВСУ.
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