Мосбиржа понижает минимальную границу дивидендных выплат

По новой дивидендной политике Московской биржи, минимальный размер дивидендных выплат установлен на уровне не менее 50% от чистой прибыли группы по международным стандартам финотчетности (МСФО), рассказал журналистам в рамках презентации стратегии торговой площадки до 2028 года ее председатель правления Юрий Денисов: «Все модели показали, что такие выплаты мы можем делать».