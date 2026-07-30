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Происшествия

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Полицейские Тульской области задержали подозреваемых в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Новомосковску в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих местных жителей, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления.

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