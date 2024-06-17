Театр абсурда
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Театр абсурда

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Новый союзник России грозит сломить гегемонию США. Военные корабли уже наготове

Новый союзник России грозит сломить гегемонию США. Военные корабли уже наготове

Россия и Куба вновь стали близкими друзьями и стратегическими партнерами пишет RS. Необдуманная, неэффективная и репрессивная политика Вашингтона в отношении Гаваны стала причиной укрепления ее связей с Москвой.

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