Чемпион мира по поеданию хот-догов: американец установил новый мировой рекорд, — CNN Джоуи Честнат съел 83 хот-дога за 10 минут, победив в соревновании японца Такеру Кобаяши, который смог съесть только 67.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ВСУ ударили по рынку "Сокол" в Донецке. По словам очевидцев, как минимум трое погибли. Ещё пять человек ранены.
- «Чтобы каждая женщина рожала по ребёнку в год» — в Госдуме хотят заставить работодателей следить за рождаемостью сотрудников.
- В Киеве горит военный автобусVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР