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Джоуи Честнат съел 83 хот-дога за 10 минут, победив в соревновании японца Такеру Кобаяши, который смог съесть только 67.

Джоуи Честнат съел 83 хот-дога за 10 минут, победив в соревновании японца Такеру Кобаяши, который смог съесть только 67.

Чемпион мира по поеданию хот-догов: американец установил новый мировой рекорд, — CNN Джоуи Честнат съел 83 хот-дога за 10 минут, победив в соревновании японца Такеру Кобаяши, который смог съесть только 67.

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