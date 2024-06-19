Популярная нейросеть от компании Google ответила на запрос пользователя, едва его не убив. Gemini предложила использовать для салатной заправки самые обычные продукты, из которых, в итоге, получился яд и опасный биотоксин.
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