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Петербургский дневник

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Жители Полюстрово попросили губернатора открыть зал для танцев

Жители Полюстрово попросили губернатора открыть зал для танцев

Александр Беглов пообещал помочь О рабочем визите в подростково-молодежный клуб «Ровесник» на проспекте Маршала Блюхера в Калининском районе Петербурга, где скоро откроется клуб молодой семьи, губернатор написал в своем телеграм-канале.

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