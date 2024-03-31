Жители Полюстрово попросили губернатора открыть зал для танцев

Александр Беглов пообещал помочь О рабочем визите в подростково-молодежный клуб «Ровесник» на проспекте Маршала Блюхера в Калининском районе Петербурга, где скоро откроется клуб молодой семьи, губернатор написал в своем телеграм-канале.