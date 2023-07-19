Военное обозрение

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МИД РФ озвучил крайний срок выполнения обязательств перед Россией по зерновой сделке

МИД РФ озвучил крайний срок выполнения обязательств перед Россией по зерновой сделке

МИД РФ в лице своего официального представителя Марии Захаровой озвучил крайний срок выполнения обязательств перед Россией по зерновой сделке.

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