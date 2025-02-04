Рак лёгких стал чаще появляться среди некурящих людей: всему виной грязный воздух

При этом рак лёгких стал чаще появляться у женщин. Между полами сократилось численное отставание.В Международном агентстве по исследованию рака (МАИР) при Всемирной организации здравоохранения рассказали о значительном увеличении диагнозов рака лёгких у людей, которые никогда не курили.