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Рак лёгких стал чаще появляться среди некурящих людей: всему виной грязный воздух

Рак лёгких стал чаще появляться среди некурящих людей: всему виной грязный воздух

При этом рак лёгких стал чаще появляться у женщин. Между полами сократилось численное отставание.В Международном агентстве по исследованию рака (МАИР) при Всемирной организации здравоохранения рассказали о значительном увеличении диагнозов рака лёгких у людей, которые никогда не курили.

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