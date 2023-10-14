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ВС РФ предотвратили попытку высадки ВСУ в Херсонской области

ВС РФ предотвратили попытку высадки ВСУ в Херсонской области

Представитель оперативных служб Херсонской области в рамках общения с ТАСС поделился информацией о том, что российским военнослужащим удалось пресечь попытку высадки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Антоновского моста на территории Херсонской области.

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