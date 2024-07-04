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«Грязь»: Поплавская жёстко проехалась по Киркорову и объяснила, в случае чего его уберут с экранов

«Грязь»: Поплавская жёстко проехалась по Киркорову и объяснила, в случае чего его уберут с экранов

Яна Поплавская известна не только как звезда фильма «Про Красную Шапочку», но и как личность с высокими моральными принципами.

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Комментарии
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ЛИ
Лариса Ивановп
И зачем народу знать,что Лепс подарил кольцо за 30млн какой-то девице?Простые люди собирают деньги,кто, сколько может, для помощи воинам,больным детям.Хоть раз кто-то проверил, а с чьего кармана платятся мешки денег артистам из шоу бизнеса?Не думаю,что наши богатеи оплачивают это за свой счёт.
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12 час.
Резидент 007
Яна абсолютно права. Следует ещё добавить, что таким &quot;артистам&quot; с нетрадиционной ориентацией надо немедленно закрыть выходы на ТВ каналы. Особенно сегодня в таких как НТВ и Ю.
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4 час.
Валентин Воробьев
Яна Поплавская не одна. Нас много, мы должны её поддерживать и дружно возмущаться. Таким уродам, как Филипп Киркоров, не место на сцене и в телевидении.
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4 час.

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