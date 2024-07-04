«Грязь»: Поплавская жёстко проехалась по Киркорову и объяснила, в случае чего его уберут с экранов

ЛИ Лариса Ивановп И зачем народу знать,что Лепс подарил кольцо за 30млн какой-то девице?Простые люди собирают деньги,кто, сколько может, для помощи воинам,больным детям.Хоть раз кто-то проверил, а с чьего кармана платятся мешки денег артистам из шоу бизнеса?Не думаю,что наши богатеи оплачивают это за свой счёт.

Резидент 007 Яна абсолютно права. Следует ещё добавить, что таким "артистам" с нетрадиционной ориентацией надо немедленно закрыть выходы на ТВ каналы. Особенно сегодня в таких как НТВ и Ю.