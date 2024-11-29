БРИКС и Турция: стоит ли спешить раскрывать объятия?

С июня 2024 г., с момента соответствующего заявления министра иностранных дел Хакана Фидана, одна из наиболее обсуждаемых тем в контексте перспектив БРИКС – анонсированное Турцией желание войти в объединение.
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