Известный калужский журналист Фадеев раскритиковал горуправу за горячие батареи

Калужский блогер и журналист Сергей Фадеев раскритиковал власти областного центра за до сих пор не отключенные батареи в жилых домахКалужский блогер и журналист Сергей Фадеев раскритиковал власти областного центра за до сих пор не отключенные батареи в жилых домах.