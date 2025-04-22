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Калужские новости

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Известный калужский журналист Фадеев раскритиковал горуправу за горячие батареи

Известный калужский журналист Фадеев раскритиковал горуправу за горячие батареи

Калужский блогер и журналист Сергей Фадеев раскритиковал власти областного центра за до сих пор не отключенные батареи в жилых домахКалужский блогер и журналист Сергей Фадеев раскритиковал власти областного центра за до сих пор не отключенные батареи в жилых домах.

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