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Военное обозрение

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Министр обороны Франции Лекорню: Армения получит системы ПВО французского производства

Министр обороны Франции Лекорню: Армения получит системы ПВО французского производства

Франция поставит Армении ряд вооружений, в частности, системы противовоздушной обороны, подписание контрактов планируется в воскресенье, 22 октября.

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