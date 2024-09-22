Добрый Мир
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Добрый Мир

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"СЕРЬЁЗНАЯ ОШИБКА": ЭКС-КАНЦЛЕР ФРГ СЛИЛ НЕСОСТОЯВШИЙСЯ "ДОГОВОРНЯК" И ДАЛ СОВЕТ СТРАНАМ НАТО - "НУЖНЫ БУДУТ КОМПРОМИССЫ"

"СЕРЬЁЗНАЯ ОШИБКА": ЭКС-КАНЦЛЕР ФРГ СЛИЛ НЕСОСТОЯВШИЙСЯ "ДОГОВОРНЯК" И ДАЛ СОВЕТ СТРАНАМ НАТО - "НУЖНЫ БУДУТ КОМПРОМИССЫ"

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что Западу не победить Россию в военном плане, а всем странам НАТО, кто в это верит, он дал один совет: "Нужны будут компромиссы".

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