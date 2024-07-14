Эксперт Алексей Стрепетов: «Бразильцы «Зенита» приняли Максима Глушенкова как равного себе»

Заслуженный тренер России по футболу специально для «Петербургского дневника» прокомментировал матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» выиграл у «Краснодара» (4:2) Победа «Зенита» над серебряным призером предыдущего чемпионата, до последнего момента претендовавшего на золотые награды, получилась убедительной.