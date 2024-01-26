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39-летний житель Канады переехал в Нижний Новгород, чтобы построить ферму

39-летний житель Канады переехал в Нижний Новгород, чтобы построить ферму

39-летний канадец Аренд Фейнстра переселился с женой и девятью детьми в Нижний Новгород. В пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области сообщили, что целью мужчины является строительство фермы в данном регионе, — информирует Агентство Бизнес Новостей.

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