В Минобороны сообщили о ликвидации 115 украинских дронов

Дежурные средства ПВО сбили беспилотники прошедшей ночью, уточнили в ведомстве. 102 летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, девять БПЛА — в Крыму, два — в Курской области и по одному дрону — над территориями Белгородской области и акваторией Чёрного моря.