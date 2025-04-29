«Мой дед был разведчиком, отец жены тоже воевал»: волонтер из РТ о долге и помощи СВО

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Ильмирой Гареевой В селе Тимяшево Лениногорского района Татарстана состоялся форум волонтеров, организованный при содействии местного Дома культуры и активистов добровольческого движения.
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