Хоккеист СКА Зайцев: «Сборная России могла бы выиграть чемпионат мира по футболу»

Защитник хоккейного СКА Никита Зайцев рассказал, что болел за Англию на прошедшем этим летом чемпионате мира по футболу, а также отметил, что сборная России могла бы побороться за победу на ЧМ в случае допуска на международные соревнования.
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