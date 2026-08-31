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Хоккеист СКА Зайцев: «Сборная России могла бы выиграть чемпионат мира по футболу»

Хоккеист СКА Зайцев: «Сборная России могла бы выиграть чемпионат мира по футболу»

Защитник хоккейного СКА Никита Зайцев рассказал, что болел за Англию на прошедшем этим летом чемпионате мира по футболу, а также отметил, что сборная России могла бы побороться за победу на ЧМ в случае допуска на международные соревнования.

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