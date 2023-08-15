В США задались вопросом, почему владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин до сих пор не сидит в тюрьме и свободно перемещается по России после неудачного вооруженного мятежа.
В США не понимают: почему мятежник Пригожин еще не сидит?
Комментарии
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tsan tsan
Видимо, на Пригожина у руководства страны свои планы. Опять же в Африке неспокойно. России не с руки вмешиваться, а частное лицо Пригожин вполне может помочь тому же Нигеру отбиться от всяких желающих навести "конституционный порядок" выгодный западу.
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17 час.
ВераВерная
Потому что так надо. CNN почему-то решило, что они всё знать должны? Пусть скажут почему до сих пор не сидит главный террорист мира Байден, а мы послушаем.
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15 час.
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