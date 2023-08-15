В США не понимают: почему мятежник Пригожин еще не сидит?

Видимо, на Пригожина у руководства страны свои планы. Опять же в Африке неспокойно. России не с руки вмешиваться, а частное лицо Пригожин вполне может помочь тому же Нигеру отбиться от всяких желающих навести "конституционный порядок" выгодный западу.

ВераВерная

Потому что так надо. CNN почему-то решило, что они всё знать должны? Пусть скажут почему до сих пор не сидит главный террорист мира Байден, а мы послушаем.