Steak Lovers
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Steak Lovers

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Узбекские манты к сезону тыквы. Мясо и тыква как начинка, а сделаем на сковороде без мантоварки

Узбекские манты к сезону тыквы. Мясо и тыква как начинка, а сделаем на сковороде без мантоварки

Узбекские манты традиционно готовятся на особом, тонком и при этом эластичном тесте. Оно великолепно сохраняет внутри всю сочность специальной начинки с добавлением тыквы, которая за время готовки превращается в настоящий кулинарный шедевр.

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