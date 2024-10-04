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Захотят майдан? — Встретим антимайданом! — «Консервативное движение» Грузии

Захотят майдан? — Встретим антимайданом! — «Консервативное движение» Грузии

Те, кто попытается организовать майдан в Грузии, натолкнутся на организованный антимайдан, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Шота Мартыненко 4 октября в передаче «Альт-аналитика» на телеканале «Альт-инфо».

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