Москва для путешествий: столицу стали чаще посещать туристы с детьми

Tele2, российский оператор мобильной связи, на основе технологий big data проанализировал туристическую активность в столице и зафиксировал, что турпоток в первом полугодии 2022 года вырос на 39% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
Tele2, российский оператор мобильной связи, на основе технологий big data проанализировал туристическую активность в столице и зафиксировал, что турпоток в первом полугодии 2022 года вырос на 39% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
Свежие комментарии