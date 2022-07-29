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Москва для путешествий: столицу стали чаще посещать туристы с детьми

Москва для путешествий: столицу стали чаще посещать туристы с детьми

Tele2, российский оператор мобильной связи, на основе технологий big data проанализировал туристическую активность в столице и зафиксировал, что турпоток в первом полугодии 2022 года вырос на 39% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

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