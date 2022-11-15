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Российская комиссия СПЧ обратилась в ООН из-за фото привязанных к столбам людей в Херсоне

Российская комиссия СПЧ обратилась в ООН из-за фото привязанных к столбам людей в Херсоне

Комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета по развитию гражданского общества и правам человека при российском президенте (СПЧ) обратилась к мониторинговой миссии ООН по правам человека, к миссии Международного Красного Креста (МККК) на Украине и другим международным правозащитным организациям после публикации изданием Associated Press фотографий из Херсона с привязанными к столбам людьми, которые, как утверждается, были уличены в сотрудничестве с пророссийскими силами.

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