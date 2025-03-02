Генерал из бундесвера потребовал восстановить в ФРГ службу по призыву

Командующий Сухопутными войсками бундесвера генерал-лейтенант Харальд Ганте заявил, что вооруженные силы Германии не смогут эффективно решать растущие задачи без восстановления обязательной военной службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии