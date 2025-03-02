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Генерал из бундесвера потребовал восстановить в ФРГ службу по призыву

Генерал из бундесвера потребовал восстановить в ФРГ службу по призыву

Командующий Сухопутными войсками бундесвера генерал-лейтенант Харальд Ганте заявил, что вооруженные силы Германии не смогут эффективно решать растущие задачи без восстановления обязательной военной службы.

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