Русская весна
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Русская весна

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В Китае казнили высокопоставленного чиновника за хищение средств и взятки на сумму $426 млн

В Китае казнили высокопоставленного чиновника за хищение средств и взятки на сумму $426 млн

Бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото Ли Цзяньпина казнили за коррупционные преступления, передает Центральное телевидение Китая.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако давно работает у них принцип нулевой терпимости, но изжить так и не могут. А мы мечтаем, что при нашей лояльности что то изменится! Сегодня воруют кто рядом с деньгами, а другие на взятках греются. И это уже просто так не остановить!
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17 час.
АЖ
Александр Жигилий
Ребята из Китае, вы командировки оформите в Россию, у вас до пенсии работы хватит!!!!!!
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16 час.
Ю
Юрий Зубрин
Прекрасный пример борьбы с коррупцией и коррупционерами ....Или там всё так запущено ,а главный принцип -рука руку моет ?
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6 час.

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