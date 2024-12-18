В Китае казнили высокопоставленного чиновника за хищение средств и взятки на сумму $426 млн

Геннадий Бережнов

Однако давно работает у них принцип нулевой терпимости, но изжить так и не могут. А мы мечтаем, что при нашей лояльности что то изменится! Сегодня воруют кто рядом с деньгами, а другие на взятках греются. И это уже просто так не остановить!