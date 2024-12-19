Краснов: нарушения выявлены в Минпросвещения при организации учебного процесса

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Генеральная прокуратура РФ выявила нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса, сообщил в Совфеде глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
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