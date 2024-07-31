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Пенсии и пособия в ЯНАО: график выплат в августе

Пенсии и пособия в ЯНАО: график выплат в августе

Отделение СФР по ЯНАО публикует график выплат пенсий и пособий в августе 2024 года. Внимание! Если дата выплаты приходится на выходной день или праздничный день, то денежные средства поступят в ближайший рабочий день накануне.

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