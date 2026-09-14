Дополнение к статье про идеологическую алхимию ККЕ

Леа Руж В дополнение к статье об идеологической алхимии греческой компартии (ККЕ). Почему сторонники ККЕ столь отрицательно оценивают любые современные социалистические и полусоциалистические режимы? Не так давно на нашем сайте повторно вышла статья «Компартия Греции и её идеологическая алхимия» (здесь и здесь).