Дополнение к статье про идеологическую алхимию ККЕ

Леа Руж В дополнение к статье об идеологической алхимии греческой компартии (ККЕ). Почему сторонники ККЕ столь отрицательно оценивают любые современные социалистические и полусоциалистические режимы? Не так давно на нашем сайте повторно вышла статья «Компартия Греции и её идеологическая алхимия» (здесь и здесь).
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