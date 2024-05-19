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Со следующей недели на Украине возникает юридический кризис легитимности власти

Со следующей недели на Украине возникает юридический кризис легитимности власти

20 мая истекает срок легитимности Владимира Зеленского в должности президента Украины. Какие бы он сам ни выдумывал причины отмены выборов, факт остаётся фактом: уже сейчас он должен рассматриваться не более как исполняющий обязанности президента, с 20-21 мая его статус и вовсе снижается до юридически ничтожного, что обусловлено действующей конституцией Украины.

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