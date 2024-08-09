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Царьград

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В Прикамье простятся с еще одним бойцом, погибшим в зоне СВО

В Прикамье простятся с еще одним бойцом, погибшим в зоне СВО

Дата и обстоятельства его гибели не уточняются.Александр Абдулов, трагически погиб, выполняя боевые задачи в рамках специальной военной операции.

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